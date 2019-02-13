2019-02-13T22:09:28+03:00
Общество

В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей

Нарушения выявила прокуратура Промышленного района
Михаил ГОРЮНОВ
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В суде сотрудников администрации Промышленного района попросили заплатить штрафВ суде сотрудников администрации Промышленного района попросили заплатить штрафФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Промышленном районе представители местной администрации нарушали закон о порядке рассмотрения обращений, которые к ним поступали от жителей. Такой вывод сделали в надзорном ведомстве.

- Сотрудники прокуратуры района в ходе проверки установили, что в октябре 2018 года в администрацию района поступило 6 обращений граждан по вопросам нарушения жилищного законодательства. Их в нарушение Федерального закона вовремя не перенаправили в уполномоченные государственные органы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Кроме того, обращения направлялись руководителям управляющих компаний, в силу закона не являющихся представителями власти и не имеющих права решать такие вопросы. Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в отношении 2 чиновников – первого заместителя главы администрации района Гибадуллина Равиля и начальника отдела по ЖКХ и благоустройству администрации района Закурдаева Михаила возбуждено 6 дел об административном правонарушении. По решению мирового судьи они были признаны виновными и оштрафованы на общую сумму - 33 тысячи рублей.

Для того, чтобы подобных просчетов больше не допускалось, прокуратура внесла в адрес главы администрации Промышленного района Владимира Чернышкова представление. Оно находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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