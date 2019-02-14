В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Красноглинском районе Самары появится лыжероллерная трасса. Ее построят на лыжной базе "Чайка". Работать она будет круглый год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
- Проект строительства лыжероллерной трассы уже готов. Она предварительно включена в национальный проект «Демография», планируется софинансирование из федерального бюджета, - рассказал министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.
Предполагается, что длина трассы составит 6,6 км. Проектом предусмотрены обустройство зон старта и финиша, где, возможно, установят электронные табло; зрительских трибун; освещения и ограждения. Также там построят двухэтажный павильон для судей и СМИ, двухэтажный павильон для спортивного снаряжения и с раздевалками для спортсменов.
Пользоваться лыжероллерной трассой смогут как профессиональные спортсмены, так и обычные жители. Там будут проходить тренировки детско-юношеских спортивных школ и различные соревнования. Ориентировочный срок начала строительства объекта - 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU