В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год

СЕГОДНЯ 08:03 2019-02-14T08:05:17+03:00

По трассе смогут кататься как профессиональные спортсмены, так и любители Фото: Андрей КУРОЧКИН

Ее возведение должно начаться в 2020 году

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В Красноглинском районе Самары появится лыжероллерная трасса. Ее построят на лыжной базе "Чайка". Работать она будет круглый год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Проект строительства лыжероллерной трассы уже готов. Она предварительно включена в национальный проект «Демография», планируется софинансирование из федерального бюджета, - рассказал министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.

Предполагается, что длина трассы составит 6,6 км. Проектом предусмотрены обустройство зон старта и финиша, где, возможно, установят электронные табло; зрительских трибун; освещения и ограждения. Также там построят двухэтажный павильон для судей и СМИ, двухэтажный павильон для спортивного снаряжения и с раздевалками для спортсменов.

Пользоваться лыжероллерной трассой смогут как профессиональные спортсмены, так и обычные жители. Там будут проходить тренировки детско-юношеских спортивных школ и различные соревнования. Ориентировочный срок начала строительства объекта - 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU