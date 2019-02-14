В Самарской области полицейские поймали незаконных ловцов раков
В Самарской области правоохранители поймали очередных любителей незаконной ловли раков. Браконьерами оказались 52-летний и 26-летний мужчины.
- Мужчины занимались браконьерством в акватории реки Волги Саратовского водохранилища. Они ловили раков с помощью многозаходных ловушек, которые запрещено использовать при добыче водных биологических ресурсов, - сообищил в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
Злоумышленников задержали сотрудники Сызранского ЛО МВД на траспорте. Полицейские изъяли улов и направили его на исследование. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU