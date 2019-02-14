В Самарской области до конца недели будет идти мокрый снег

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-14T09:43:55+03:00

Снег будет идти в ближайшие трое суток и ночью, и днем Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Конец этой недели ознаменуется в Самарской области снежной и ветреной погодой. Сегодня, 14 февраля, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег, мокрый снег, а местами сильный снег. На дорогах гололед и возможно налипание мокрого снега. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а температура воздуха будет держаться в пределах -1...-6 °C.

Снег продолжит идти ночью и днем в пятницу, 15 февраля. Правда, уже не такой интенсивный. По прогнозами Приволжского УГМС, небольшой и умеренный снег пройдет только местами по области. На дорогах слабый гололед. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а температура воздуха: -5... -10 °C.

В ночь на субботу, 16 февраля, снег вновь усилится. Он пройдет в большинстве районов региона с умеренной интенсивностью. Также возможны мокрый снег, слабая метель и гололед. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Столбики термометров опустятся до -9...-14 °C. Днем ожидаются аналогичные погодные условия, но будет немного «теплее»: -1...-6 °C.

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ИСТОЧНИК KP.RU