2019-02-14T09:09:54+03:00
Общество

Самарская область вошла в ТОП-3 регионов ПФО по объему введенного жилья

63 регион обогнали только Татарстан и Башкирия
Анастасия ФИЛАТОВА
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За 2018 год в регионе ввели в эксплуатацию 1782,3 тысячи кв.м общей площади жилых домовЗа 2018 год в регионе ввели в эксплуатацию 1782,3 тысячи кв.м общей площади жилых домовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская область вошла в тройку лидеров по объему ввода жилья. Так, за прошлый год в регионе ввели в эксплуатацию 1782,3 тысячи кв.м общей площади жилых домов.

- По этому показателю Самарскую область обгоняют только Республика Татарстан (2409,95 тысяч кв.м жилья) и Республика Башкортостан (2288,29 тысяч кв.м), - рассказали в региональном правительстве.

Как отмечают чиновники, в 2018 году в Самарской области ввели на 35,8 тысяч кв.м жилья больше, чем за 12 месяцев 2017 года. При этом в целом по ПФО ситуация с вводом жилья носила за аналогичный период отрицательный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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