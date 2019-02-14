2019-02-14T09:30:36+03:00
Происшествия

В Тольятти двое парней обворовали мостовой кран и попали под суд

Молодые люди хотели сдать украденное на металлолом, но их задержали полицейские
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Парням грозит до 7 лет лишения свободы за похищенный редукторПарням грозит до 7 лет лишения свободы за похищенный редукторФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти в ближайшее время предстанут перед судом двое местных жителей, которые обвиняются в ограблении вагонного ремонтного депо. Они утащили оттуда механический редуктор с мостового крана.

- Все произошло в начале августа 2018 года. Двое парней проникли на личном автомобиле на территорию ремонтного депо и сняли с мостового крана редуктор, чтобы в дальнейшем сдать на металлолом. После этого они попытались незаметно скрыться, но их заметили сотрудники охраны. Им не удалось задержать грабителей, зато их быстро поймали правоохранители, - сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело. Одного из них заключили под стражу, а другому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили на рассмотрение в Автозаводской районный суд Тольятти. Парням грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев: «BatteryInnovation» - опорная точка для процесса консолидации отрасли»
В квартире жительницы Отрадного нашли 38 свертков с «солью»
В Самаре на Подшипниковой водитель «Яндекс.Такси» сбил пешехода на «зебре»
Налоговая в Самаре напоминает жителям, что создание юрлица через подставных лиц – уголовная статья
В Самарской области приступили к сборке 17-этажной башни для космодрома Восточный
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов ПФО по объему введенного жилья
В Самарской области до конца недели будет идти мокрый снег
В Самарской области полицейские поймали незаконных ловцов раков
В Самаре построят лыжероллерную трассу, которая будет работать круглый год
В Самаре чиновники игнорировали жалобы людей и были оштрафованы на 33 тысячи рублей
В Самаре три сестры-сироты получили для проживания разрушенную квартиру
Знакомые пропавшей в Тольятти девочки: она гуляет с 12 лет
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова, замешанного в коррупции, оставили в СИЗО до 23 апреля
Самарцы, сделавшие мурал в честь победы России над Испанией на ЧМ-2018, разрисовали завод "Авиаагрегат"
"Вороне как-то Бог...": В Самаре запустили флеш-моб в честь 250-летия Ивана Крылова
В Самарской области прокуратура хочет лишить прав двух наркоманов
В Тольятти полицейский помог женщине, едва не родившей в пробке, добраться до больницы
В Тольятти разыскивают пропавшую две недели назад 15-летнюю девочку
Посреднице по делу самарского следователя Веры Рабинович продлили домашний арест
В Самарской области впервые составили протокол за стоянку вертолета в неположенном месте
Станислав Черчесов побывал в расположении «Крыльев Советов»
К борьбе с пробками в Самаре хотят подключить искусственный интеллект
На стройплощадке «Кошелев-проекта» подломилась и упала стрела крана
В Самарской области оплатить эвакуацию автомобиля можно будет в течение 30 дней
«Присылайте ваши короткометражки»: киноработы самарцев могут попасть на большой экран
Культуру в самарскую глубинку привезут на колесах
В Самаре хотят убрать уличные колонки с водой
На Волге у села Рождествено столкнулись два судна на воздушной подушке