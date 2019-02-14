В Тольятти двое парней обворовали мостовой кран и попали под суд

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-14T09:30:36+03:00

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В Тольятти в ближайшее время предстанут перед судом двое местных жителей, которые обвиняются в ограблении вагонного ремонтного депо. Они утащили оттуда механический редуктор с мостового крана.

- Все произошло в начале августа 2018 года. Двое парней проникли на личном автомобиле на территорию ремонтного депо и сняли с мостового крана редуктор, чтобы в дальнейшем сдать на металлолом. После этого они попытались незаметно скрыться, но их заметили сотрудники охраны. Им не удалось задержать грабителей, зато их быстро поймали правоохранители, - сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело. Одного из них заключили под стражу, а другому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили на рассмотрение в Автозаводской районный суд Тольятти. Парням грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU