В Самарской области приступили к сборке 17-этажной башни для космодрома Восточный

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-14T09:48:32+03:00

Работы по сборке сооружения будут проходить в шесть этапов

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Сотрудники сызранского завода «Тяжмаш» начали собирать кабель-заправочную башню для космодрома Восточный. Сейчас уже готов первый из 17 этажей сооружения.

- Первый этаж состоит из двух массивных блоков – правого и левого, а также дополнительных металлоконструкций. Общий вес их составляет около 60 тонн, - рассказали в пресс-службе компании.

Отметим, что первый этап сборки башни включает в себя монтаж четырех нижних этажей. На эти работы сотрудникам предприятия понадобится еще несколько месяцев. Всего же башню будут собирать в шесть этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU