В Самарской области приступили к сборке 17-этажной башни для космодрома Восточный
Работы по сборке сооружения будут проходить в шесть этапов
Фото: www.tyazhmash.com
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Сотрудники сызранского завода «Тяжмаш» начали собирать кабель-заправочную башню для космодрома Восточный. Сейчас уже готов первый из 17 этажей сооружения.
- Первый этаж состоит из двух массивных блоков – правого и левого, а также дополнительных металлоконструкций. Общий вес их составляет около 60 тонн, - рассказали в пресс-службе компании.
Отметим, что первый этап сборки башни включает в себя монтаж четырех нижних этажей. На эти работы сотрудникам предприятия понадобится еще несколько месяцев. Всего же башню будут собирать в шесть этапов.
ИСТОЧНИК KP.RU