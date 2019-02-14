В Самаре на Подшипниковой водитель «Яндекс.Такси» сбил пешехода на «зебре»

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-14T11:25:02+03:00

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Вечером в среду, 13 февраля, на пересечении улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре произошло серьезное ДТП. Там под колеса «Яндекс.Такси» попал мужчина. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- 52-летний водитель такси марки Datsun on-DO, двигаясь по улице Подшипниковой, в районе дома № 19 не пропустил 40-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, и сбил его, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил различные травмы, с которыми его на машине скорой помощи увезли в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU