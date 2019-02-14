В квартире жительницы Отрадного нашли 38 свертков с «солью»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-14T10:34:00+03:00

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В Отрадном полицейские задержали безработную 27-летнюю местную жительницу. Девушку подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

- Полицейские нашли в квартире жительницы Отрадного 38 полиэтиленовых свертков с порошкообразных веществом. Экспертиза показала, что в них находилось 33 грамма N-метилэфедрона (так называемой «соли»). По предварительным данным, девушка приобрела наркотики в Самаре и в дальнейшем планировала их сбыть, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас правоохранители устанавливают, от кого и каким образом она получила запрещенное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU