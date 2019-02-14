Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев: «BatteryInnovation» - опорная точка для процесса консолидации отрасли»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-14T10:35:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Конференция на базе технопарка «Жигулевская долина» собрала порядка 60 участников, среди которых российские и зарубежные производители аккумуляторных батарей, технические эксперты, представители научно-исследовательских институтов, профессиональных отраслевых объединений, государственных структур. В качестве почетных гостей выступили заместитель министра промышленности и торговли Самарской области О.Н.Жадаев, глава г.о. Тольятти С.А. Анташев, президент ассоциации "ИНТЕРБАТ" В.А. Солдатенко.

Как отметил в своем приветственном слове Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев, глобальные задачи, стоящие сегодня перед отраслью ХИТ – это повышение качества продукции, импортозамещение, локализация производства, наращивание конкурентоспособности, защита отечественного рынка от импорта. Необходимо следовать общемировым тенденциям и развивать науку, технологии, создавать мощный научно-технологический задел, который позволит создавать отечественную продукцию мирового уровня, при этом конкурентоспособную по цене.

Более эффективному, ускоренному достижению этих целей могут способствовать институты развития, государственные структуры, в том числе меры государственной поддержки. Компания «АКОМ» может служить примером такого эффективного. Получение господдержки дает возможность более оперативно реализовать поставленные бизнес-задачи и обеспечить российский рынок конкурентоспособной продукцией мирового уровня. Своим опытом «АКОМ» готов поделиться с бизнес-сообществом, для чего недавно был открыт специальный GR-центр. В его задачи входит целый комплекс мероприятий по взаимодействию с органами исполнительной власти, институтами развития и другими организациями с целью привлечения мер государственной поддержки для промышленных предприятий губернии.

Однако основой успеха для отрасли глава компании «АКОМ» видит в объединении всех участников российского рынка, согласованное выдвижение законодательных инициатив, формирование наиболее перспективных направлений для проведения научных исследований, координация усилий для интенсификации процессов сохранения сырьевой безопасности отрасли, совместная разработка мероприятий по преодолению кадрового дефицита, борьбе с фальсифицированной и контрафактной продукцией.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эта Первая научно-техническая конференция стала неким началом, опорной точкой для процесса консолидации отрасли по всем важнейшим направлениям с целью достижения поставленных задач», - заключил Н.М.Игнатьев.

В ходе дискуссии участники обсудили состояние индустрии химических источников тока, новые технологические решения в этой сфере. Важность и актуальность поднятых вопросов подтвердил почетный гость конференции - президент ассоциации "ИНТЕРБАТ" В.А. Солдатенко. По его словам, основная задача отечественного производителя – не только соответствовать тем требованиям, которые предъявляет мировой автопром, но и постоянно находить уникальные инновационные решения, призванные обеспечить устойчивое индустриальное развитие.

По итогам конференции достигнута договоренность о принятии итогового документа «Резолюции и решения», который предполагает такие совместные действия участников как в научно-технической сфере, так и в отношении законодательных и экономических инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU