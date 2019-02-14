2019-02-14T11:23:44+03:00
Общество

Парень, получивший ожоги при порыве теплотрассы на пр. Ленина, находится в тяжелом состоянии

Сейчас молодой человек находится в ожоговом центре больницы имени Пирогова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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Стали известны подробности о состоянии двоих самарцев, получивших ожоги при порыве теплотрассы на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко.

Напомним, коммунальная авария произошла во вторник, 12 февраля. Кипяток подмыл грунт, из-за чего произошло обрушение асфальта. В этот момент рядом с местом аварии находились двое мужчин. По предварительным данным, один из них 1959 года рождения, а другой — 2003 года рождения. Как сообщили в региональном минздраве, оба получили ожоги ног. У пожилого мужчины — травмы средней степени тяжести, а подросток находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре больницы имени Пирогова. Им оказывается вся необходимая помощь.

На данный момент СУ СК по Самарской области проводит по факту случившегося доследственную проверку. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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