2019-02-14T11:48:35+03:00
Происшествия

Тольяттинец получил от клиента деньги на изготовление мебели и потратил их на себя

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина обманул заказчика на 50 тысяч человекМужчина обманул заказчика на 50 тысяч человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти полицейские задержали 42-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в мошенничестве. Он должен был изготовить клиенту мебель. Получил за это деньги - около 50 тысяч рублей, но так ничего и не сделал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Подозреваемый объяснил, что не смог изготовить мебель, а деньги потратил на собственные нужды, поэтому он перестал выходить на связь с заказчиком, - рассказали полицейские.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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