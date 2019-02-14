Тольяттинец получил от клиента деньги на изготовление мебели и потратил их на себя
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Мужчина обманул заказчика на 50 тысяч человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В Тольятти полицейские задержали 42-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в мошенничестве. Он должен был изготовить клиенту мебель. Получил за это деньги - около 50 тысяч рублей, но так ничего и не сделал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- Подозреваемый объяснил, что не смог изготовить мебель, а деньги потратил на собственные нужды, поэтому он перестал выходить на связь с заказчиком, - рассказали полицейские.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU