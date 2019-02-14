В правительстве Самарской области пополнение из Забайкалья

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-14T12:05:25+03:00

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В правительстве Самарской области новое назначение. Заместителем руководителя администрации губернатора Самарской области - руководителем департамента по связям с общественностью стал Дмитрий Кочергин. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства - руководителя администрации губернатора Забайкальского края. Это назначение соответствует тем задачам, которые ранее декларировал губернатор Дмитрий Азаров: создавать эффективную команду профессионалов.

- Мудрый руководитель всегда привлекает лидеров, - подчеркнул губернатор. - Я этих лидеров тоже ищу. Не случайно в правительстве региона сегодня работают не только представители Самарской области, в том числе, вернувшиеся и получившие опыт работы в других регионах. Ищу профессионалов и из других территорий, которые себя там проявили, - отметил глава региона.

Свое назначение журналисту КП-Самара прокомментировал сам Дмитрий Кочергин:

- Мы достаточно плотно взаимодействовали и общались с Дмитрием Игоревичем с 2016 года, когда он работал в Совете Федерации и возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Мне всегда импонировала его нацеленность на достижение результата. Очень признателен за оказанное доверие и приложу все усилия для того, чтобы моя работа в команде Губернатора способствовала социально-экономическому развитию региона и повышению качества жизни жителей Самарской области, - рассказал Дмитрий Кочергин.

СПРАВКА КП

Дмитрий Кочергин с 2016 года работал заместителем председателя правительства Забайкальского края - руководителем администрации губернатора. Карьеру начинал в Читинском государственном университете. Здесь он сначала был старшим преподавателем, затем доцентом кафедры международного права и международных отношений. С 2006 года работал в управлении администрации Читинской области. В 2008 году стал начальником одного из отделов этого ведомства. С 2013 по 2016 год Дмитрий Кочергин являлся депутатом Законодательного собрания Забайкальского края.

ИСТОЧНИК KP.RU