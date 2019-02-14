2019-02-14T12:05:25+03:00
Общество

В правительстве Самарской области пополнение из Забайкалья

Губернатор региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что продолжает искать лидеров и профессионалов в свою команду
Поделиться:
Дмитрий Кочергин теперь в СамареДмитрий Кочергин теперь в Самаре
Изменить размер текста:

В правительстве Самарской области новое назначение. Заместителем руководителя администрации губернатора Самарской области - руководителем департамента по связям с общественностью стал Дмитрий Кочергин. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства - руководителя администрации губернатора Забайкальского края. Это назначение соответствует тем задачам, которые ранее декларировал губернатор Дмитрий Азаров: создавать эффективную команду профессионалов.

- Мудрый руководитель всегда привлекает лидеров, - подчеркнул губернатор. - Я этих лидеров тоже ищу. Не случайно в правительстве региона сегодня работают не только представители Самарской области, в том числе, вернувшиеся и получившие опыт работы в других регионах. Ищу профессионалов и из других территорий, которые себя там проявили, - отметил глава региона.

Свое назначение журналисту КП-Самара прокомментировал сам Дмитрий Кочергин:

- Мы достаточно плотно взаимодействовали и общались с Дмитрием Игоревичем с 2016 года, когда он работал в Совете Федерации и возглавлял комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Мне всегда импонировала его нацеленность на достижение результата. Очень признателен за оказанное доверие и приложу все усилия для того, чтобы моя работа в команде Губернатора способствовала социально-экономическому развитию региона и повышению качества жизни жителей Самарской области, - рассказал Дмитрий Кочергин.

СПРАВКА КП

Дмитрий Кочергин с 2016 года работал заместителем председателя правительства Забайкальского края - руководителем администрации губернатора. Карьеру начинал в Читинском государственном университете. Здесь он сначала был старшим преподавателем, затем доцентом кафедры международного права и международных отношений. С 2006 года работал в управлении администрации Читинской области. В 2008 году стал начальником одного из отделов этого ведомства. С 2013 по 2016 год Дмитрий Кочергин являлся депутатом Законодательного собрания Забайкальского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области задержали 250 кг нелегальной говядины
В Самаре "Приора" протаранила "БМВ", очевидцы сделали видео
В Самаре задержали еще одного экс-сотрудника РКЦ "Прогресс"
В Самарской области порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 11,2%
"Ростелеком" доставит сотовую связь в отдаленные села
Тольяттинец получил от клиента деньги на изготовление мебели и потратил их на себя
Парень, получивший ожоги при порыве теплотрассы на пр. Ленина, находится в тяжелом состоянии
В Тольятти на Обводном шоссе из-за снегопада и гололеда в аварию попали более 10 машин
Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев: «BatteryInnovation» - опорная точка для процесса консолидации отрасли»
В квартире жительницы Отрадного нашли 38 свертков с «солью»
В Самаре на Подшипниковой водитель «Яндекс.Такси» сбил пешехода на «зебре»
Налоговая в Самаре напоминает жителям, что создание юрлица через подставных лиц – уголовная статья
В Самарской области приступили к сборке 17-этажной башни для космодрома Восточный
В Тольятти двое парней обворовали мостовой кран и попали под суд
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов ПФО по объему введенного жилья
В Самарской области до конца недели будет идти мокрый снег
В Самарской области полицейские поймали незаконных ловцов раков