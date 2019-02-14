2019-02-14T12:09:04+03:00
Общество

В Самарской области порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 11,2%

За минувшую неделю в регионе заболели более 15 тысяч человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцам советуют не ходить в общественные места без масокСамарцам советуют не ходить в общественные места без масокФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Грипп и ОРВИ продолжают «косить» жителей Самарской области. Только за минувшую неделю в регионе заболели 15206 человек, в том числе 6229 жителей Самары.

- По сравнению с предыдущим периодом заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения региона выросла на 20,9%, а среди населения Самары - на 11,9%. В целом по Самарской области отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом на 11,2%. Заболеваемость среди населения Самары находится ниже эпидемических порогов, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты, сейчас больше всего в Самарской области циркулируют вирусы гриппа Н1N1 («свиной» грипп), также выделяются вирусы гриппа AH3N2 (гонкогский грипп) и вирусы парагриппа, рино- и аденовирусы. В связи с ростом заболеваемости в регионе было рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий, а в места скопления людей — ходить в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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