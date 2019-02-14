2019-02-14T12:33:18+03:00
Происшествия

В Самаре задержали еще одного экс-сотрудника РКЦ "Прогресс"

Бывшего топ-менеджера предприятия подозревают в мошенничестве
Анастасия ФИЛАТОВА
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Еще один экс-сотрудник самарского РКЦ "Прогресс" стал фигурантом уголовного дела. На этот раз в поле зрения правоохранителей попал бывший первый заместитель генерального директора предприятия по экономике и финансам Константин Наумов.

- Константин Наумов был задержан в среду, 13 февраля, по подозрению в мошенничестве, - сообщили в Самарском районном суде.

По предварителньым данным, задержание бывшего топ-менеджера "Прогресса" проводили сотрудники ФСБ. Они уже направили в суд заявление об аресте Наумова на два месяца. Кроме того, в его доме был проведен обыск.

Напомним, что сейчас в Самаре рассматривается уголовное дело в отношении еще двоих сотрудников "Прогресса": первого заместителя гендиректора - главного инженера Сергея Тюлевина и начальника управления финансов Светланы Кирилиной. Обоих обвиняют в злоупотреблении полномочиями и нецелефом расходовании бюджетных денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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