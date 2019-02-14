В Самаре "Приора" протаранила "БМВ", очевидцы сделали видео
Сегодня утром, в четверг 14 февраля, в областной столице произошло ДТП. На пересечении улиц Авроры и Печерской примерно в 7-54 столкнулись "БМВ" и "Лада Приора".
- "Приора" выезжала с Печерской, а иномарка ехала по Авроре в сторону Автовокзала. "Бэха" поехала на мигающий сигнал светофора, и "Лада" влетела ей в бок, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" местный житель Иван П.
Столкновение получилось весьма серьезным. По предварительной версии, серьезно никто не пострадал. На месте работали сотрудники УГИБДД. В районе аварии образовалась большая пробка. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, а виновного привлекут к ответственности.
ДТП на пересечении Печерский и Авроры в Самаре , "Приора" влетела в "БМВ".Аврора/Печерская, 14.02.2019
ИСТОЧНИК KP.RU