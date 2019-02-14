В Самаре "Приора" протаранила "БМВ", очевидцы сделали видео

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-14T12:49:12+03:00

После аварии на Авроре образовалась пробка Фото: скрин с видео

ДТП произошло сегодня утром на пересечении Авроры и Печерской

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Сегодня утром, в четверг 14 февраля, в областной столице произошло ДТП. На пересечении улиц Авроры и Печерской примерно в 7-54 столкнулись "БМВ" и "Лада Приора".

- "Приора" выезжала с Печерской, а иномарка ехала по Авроре в сторону Автовокзала. "Бэха" поехала на мигающий сигнал светофора, и "Лада" влетела ей в бок, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" местный житель Иван П.

Столкновение получилось весьма серьезным. По предварительной версии, серьезно никто не пострадал. На месте работали сотрудники УГИБДД. В районе аварии образовалась большая пробка. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, а виновного привлекут к ответственности.

ДТП на пересечении Печерский и Авроры в Самаре , "Приора" влетела в "БМВ".Аврора/Печерская, 14.02.2019

ИСТОЧНИК KP.RU