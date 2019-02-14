2019-02-14T12:56:49+03:00
Общество

В Самарской области задержали 250 кг нелегальной говядины

У владельца мяса не нашлось ветеринарных сопроводительных документов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: управление Россельхознадзора по Самарской областиФото: управление Россельхознадзора по Самарской области
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Инспекторы Россельхознадзора выявили в Самарской области около 250 кг нелегального мяса. Машину с подозрительным грузом задержали сотрудники ГИБДД на трассе Кинель — Богатое — Борское.

- Автомобилист перевозил в багажнике своей машины мясо говядины и субпродукты. Ветеринарных сопроводительных документов у него при себе не оказалось, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Самарской области.

По данному факту был составлен административный протокол по статье «Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов». Инспекторы Россельхознадзора выдали владельцу мяса предписание на его уничтожение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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