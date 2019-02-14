Рим, Марсель, Барселона: самарцев приглашают в путешествие по Средиземноморью на 8 марта

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-14T13:03:07+03:00

Лайнер Costa Diadema отправляется из порта в Риме, авиаперелет до столицы Италии уже предусмотрен и включен в стоимость путешествия.

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Жителям Самарской области предлагают отправиться в морское путешествие по Средиземноморью. Круиз стартует 8 марта из порта Чивитавеккья и заканчивается 17 марта. Путешествие пройдет на роскошном пятизвездночном лайнере Costa Diadema, который совершит стоянки в Палермо, Марселе, Барселоне, Пальме-де-Майорке, а в Риме и Ватикане пройдут обзорные экскурсии. Данный вояж организует круизный центр «Инфофлот».

утешествие пройдет на роскошном пятизвездночном лайнере Costa Diadema

- В стоимость круиза «под ключ» включены прямой перелет регулярным рейсом авиакомпании «Аэрофлот» Москва – Рим – Москва; круиз на роскошном лайнере Costa Diadema, трансферы по программе, размещение в отеле 4 звезды, обзорная экскурсия по Риму с итальянским ужином, обзорная экскурсия по Ватикану, услуги русскоговорящего сопровождающего по всей программе от круизного центра «Инфофлот», - рассказали организаторы путешествия.

Всю информацию о круизе можно посмотреть на сайте «Инфофлота».

ИСТОЧНИК KP.RU