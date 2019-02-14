Повсюду пар и кипяток: в Самаре на проспекте Ленина опять прорвало теплотрассу

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-14T14:10:17+03:00

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Днем в четверг, 14 февраля, в Октябрьском районе Самары произошла коммунальная авария на теплосетях. Там на проспекте Ленина затопило кипятком проезжую часть.

- По Первомайской и на Полевой течет река кипятка. Там все заволокло паром. Видимость почти нулевая, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» очевидцы.

Порыв на теплотрассе на проспекте Ленина в Самаре 14 февраля 2019 .Происшествие произошло 14 февраля 2019 года на пересечении ул. Первомайская и пр.Ленина

По словам местных жителей, горячей водой затопило также территорию возле медицинского колледжа. Как сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей, в настоящее время на место ЧП выехала аварийная бригада. Специалистам предстоит установить точное место порыва.

Напомним, что во вторник, 12 февраля, на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Осипенко произошла похожая коммунальная авария. Там тоже был выявлен порыв на теплотрассе. Тогда в результате случившегося пострадали два человека. Они получили ожоги ног.

Территорию возле медколледжа затопило кипяткомФото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU