На прилавке в самарском супермаркете нашли просроченный сыр

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-14T13:51:57+03:00

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Самарские депутаты и общественники проверили качество молочной продукции в магазинах города. Как выяснилось, далеко не во всех торговых точках продают свежий товар. Так, в магазине одной из крупных сетей супермаркетов депутаты и общественники нашли просроченный сыр.

- Молочный продукт с маркировкой «сыр» был не только с истекшим сроком годности, но и имел в своем составе растительные жиры, - сообщили в гордуме.

Проверяющие собрали в магазине несколько образцов молочной продукции и отправили на экспертизу в Россельхознадзор. В случае, если будут выявлены фальсификат или наличие бактерий в продуктах, то общественники обратятся в суд.

Отметим, что согласно регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», с 1 января этого года производитель должен указывать на упаковке, что продукт не является полностью натуральным. Однако пока товары с прежней маркировкой еще могут продаваться, правда, только если они выпущены до середины января и у них не истек срок годности.

ИСТОЧНИК KP.RU