2019-02-14T14:53:40+03:00
Общество

Все для борьбы с гололедом: на дороги Самары высыпят до 250 тонн реагентов

Коммунальщики бросили все силы на уборку города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Снегопад, который в четверг, 14 февраля, обрушился на Самару и область, вновь заставил коммунальщиков активизировать все силы. Так, сегодня днем улицы города расчищают 200 единиц спецтехники и 314 дорожных рабочих. Особое внимание уделено борьбе с наледью на дорогах. Для этого расход реагентов увеличили до 230-250 тонн.

- Сейчас дорожники работают на самых оживленных магистралях, где проходят маршруты движения общественного транспорта. Они расчищают остановочные площадки, выходы на пешеходные переходы. В ночную смену упор будет сделан на механизированную уборку. Количество техники будет увеличено, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Коммунальщики просят автомобилистов не оставлять машины на обочинах проезжих частей, а также около контейнерных площадок, чтобы не мешать уборке снега

Почему снегопады в Самаре так часто напоминают стихийное бедствие

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ИСТОЧНИК KP.RU

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