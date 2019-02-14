Все для борьбы с гололедом: на дороги Самары высыпят до 250 тонн реагентов
Снегопад, который в четверг, 14 февраля, обрушился на Самару и область, вновь заставил коммунальщиков активизировать все силы. Так, сегодня днем улицы города расчищают 200 единиц спецтехники и 314 дорожных рабочих. Особое внимание уделено борьбе с наледью на дорогах. Для этого расход реагентов увеличили до 230-250 тонн.
- Сейчас дорожники работают на самых оживленных магистралях, где проходят маршруты движения общественного транспорта. Они расчищают остановочные площадки, выходы на пешеходные переходы. В ночную смену упор будет сделан на механизированную уборку. Количество техники будет увеличено, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.
Коммунальщики просят автомобилистов не оставлять машины на обочинах проезжих частей, а также около контейнерных площадок, чтобы не мешать уборке снега
Почему снегопады в Самаре так часто напоминают стихийное бедствие
ИСТОЧНИК KP.RU