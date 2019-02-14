Топ-5 мест в Самары для романтичных селфи и красивых видео

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-14T14:35:58+03:00

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В День всех влюбленных можно подарить «валентинку» или запостить совместную фотографию с признанием в самых искренних чувствах. А можно сделать сюрприз, пригласив любимого человека в небольшое путешествие по романтическим местам Самары!

Билайн предлагает отправиться в небольшой селфи-тур, побывав в самых красивых и необычных местах для свиданий. Во время совместной поездки по городским локациям, с которым связаны романтические воспоминания, можно сделать кадры для будущего семейного инста-архива или записывать веселые сториз для друзей.

Чтобы самарцы в любой локации города могли рассказывать в режиме онлайн о своем селфи-туре не только 14 февраля, но и в любой другой день, Билайн в течение 2018 года планомерно работал над улучшением качественных характеристик сети в Самаре – оператор полностью модернизировал 93% базовых станций, а также увеличил LTE сеть на 16%. Итак, в путь!

Трудно найти в Самаре пару, которая ни разу не назначала встречу у стелы «Ладья». Благоустроенная прилегающая территория, красивый вид на Волгу и Жигулевские горы – прекрасное место для начала романтического свидания. Будьте готовы начать селфи-тур с этого знакового места. В месяц здесь абонентами Билайн совершается около 55 тысячи звонков и скачивается почти 3 ТБ интернет-трафика. Высокая скорость и качество связи стимулируют жителей Самары активнее пользоваться мобильными сервисами: за 2018 год объем передаваемых данных в сети 4G вырос более чем на 70%.

Фотография смотровой площадки

Рассказать о своих чувствах и вместе помечтать на высоте 95 метров! Как такая идея? И воплотить в реальность ее очень просто, отправившись вдвоем на смотровую площадку самого высокого вокзала в Европе. С 12-го этажа железнодорожного вокзала город для влюбленных откроется с нового ракурса: заснеженные пейзажи Запанского, деревянные домики старого города и такая разная архитектура новостроек. Кстати, мобильный интернет 4G будет с абонентами Билайн и на такой высоте!

Перечисляя романтические места Самары, невозможно обойти стороной парк Дружба. Здесь находится «Дерево Любви», на чье хитроумное строение молодожены и влюбленные самарцы вешают замок в знак крепких отношений. Поэтому повесить свой замочек и сделать селфи для семейного альбома в этом месте просто обязана любая пара. А потом долгими зимними вечерами, сидя у камина в окружении внуков, вы будете рассказывать им о доброй традиции и о том, что смартфоны с поддержкой 4G тогда, хоть и не были такими совершенными, как спустя 30 лет.

Зима не повод сидеть дома

Сториз, снятые на «Самарском Арбате», будут говорить не только о силе ваших чувств, но и желании разнообразить отношения, внести в них нотку непредсказуемости. Неспешно прогуливаясь по улице Ленинградская и нежно держась за руку, вы сможете получить истинное удовольствие от созерцания архитектурных памятников истории любимого города и проникнетесь романтикой песен в исполнении уличных музыкантов. Привнести неожиданный поворот в прогулку поможет визит в Самарский художественный музей, ведь здесь можно блеснуть эрудицией и прекрасным воспитанием.

Конечно, у каждой пары в Самаре есть какие-то свои любимые места. Если включить их в праздничный променад по городу, можно напомнить друг другу о значимых вехах в развитии ваших отношений. И, конечно, не забывайте в этот день делиться своими эмоциями! Билайн построил дополнительные базовые станции 4G, теперь мобильный интернет быстрее, выше и сильнее. В общем, такой, каким и должен быть, поэтому не стоит тратить драгоценные минуты на поиск пароля Wi-Fi во время романтичного ужина в любимом заведении. Запущенные базовые станции дополняют существующие, а сигнал в диапазоне 1800 МГц увеличил радиус действия и научился преодолевать преграды. Так что теперь не только увеличилась скорость, но и улучшилось покрытие LTE сетью.

ИСТОЧНИК KP.RU