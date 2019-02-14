В Самаре пьяный пешеход разбил своим телом лобовое стекло «Приоры»
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 13 февраля, около 21:30 в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там на улице Алма-Атинской под колеса отечественной легковушки попал 35-летний мужчина.
- Пешеход нахоился в состоянии алкогольного опьянения. Он решил перейти дорогу в неположенном месте. 60-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не успел затормозить и сбил мужчину, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пешеход получил различные травмы. Его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU