В Самаре из-за порыва теплотрассы на Полевой остались без горячей воды 15 домов, 2 детсада и 1 больница

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-14T14:57:07+03:00

Из-за аварии дорогу на пересечении проспекта Ленина и Полевой затопило кипятком и заволокло паром

Все эти объекты перевели на резервную схему подачи тепла

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Сотрудники Предприятия тепловых сетей приступили к ремонтным работам на месте повреждения теплосети. Порыв был выявлен днем в четверг, 14 февраля, на трубе диаметром 400 мм на пересечении улицы Полевой и проспекта Ленина.

- На данный момент место повреждения ограждено, специлаисты ведут земляные работы. На резревную схему подачи тепла переведены 15 жилых домов, 2 детских сада и 1 больница, - сообщили в ПТС.

Сейчас на месте аварии работают 30 сотрудников ПТС и 8 единиц техники. Ситуацию контролирует министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Жителей призывают не ходить вблизи теплотрассы и мест парения во избежание получения травм.

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На место аварии уже выехали сотрудники ПТС (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU