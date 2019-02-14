2019-02-14T14:57:07+03:00
Общество

В Самаре из-за порыва теплотрассы на Полевой остались без горячей воды 15 домов, 2 детсада и 1 больница

Все эти объекты перевели на резервную схему подачи тепла
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Из-за аварии дорогу на пересечении проспекта Ленина и Полевой затопило кипятком и заволокло паромИз-за аварии дорогу на пересечении проспекта Ленина и Полевой затопило кипятком и заволокло паром
Изменить размер текста:

Сотрудники Предприятия тепловых сетей приступили к ремонтным работам на месте повреждения теплосети. Порыв был выявлен днем в четверг, 14 февраля, на трубе диаметром 400 мм на пересечении улицы Полевой и проспекта Ленина.

- На данный момент место повреждения ограждено, специлаисты ведут земляные работы. На резревную схему подачи тепла переведены 15 жилых домов, 2 детских сада и 1 больница, - сообщили в ПТС.

Сейчас на месте аварии работают 30 сотрудников ПТС и 8 единиц техники. Ситуацию контролирует министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Жителей призывают не ходить вблизи теплотрассы и мест парения во избежание получения травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повсюду пар и кипяток: в Самаре на проспекте Ленина опять прорвало теплотрассу

На место аварии уже выехали сотрудники ПТС (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для строительства моста через Волгу под Тольятти изымут землю и недвижимость
На турнир по FIFA 2019 на «Самара Арене» заявились уже 400 участников
В Самаре пьяный пешеход разбил своим телом лобовое стекло «Приоры»
Топ-5 мест в Самары для романтичных селфи и красивых видео
Все для борьбы с гололедом: на дороги Самары высыпят до 250 тонн реагентов
На прилавке в самарском супермаркете нашли просроченный сыр
Повсюду пар и кипяток: в Самаре на проспекте Ленина опять прорвало теплотрассу
Рим, Марсель, Барселона: самарцев приглашают в путешествие по Средиземноморью на 8 марта
В Самарской области задержали 250 кг нелегальной говядины
В Самаре "Приора" протаранила "БМВ", очевидцы сделали видео
В Самаре задержали еще одного экс-сотрудника РКЦ "Прогресс"
В Самарской области порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 11,2%
В правительстве Самарской области пополнение из Забайкалья
"Ростелеком" доставит сотовую связь в отдаленные села
Тольяттинец получил от клиента деньги на изготовление мебели и потратил их на себя
Парень, получивший ожоги при порыве теплотрассы на пр. Ленина, находится в тяжелом состоянии
В Тольятти на Обводном шоссе из-за снегопада и гололеда в аварию попали более 10 машин
Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев: «BatteryInnovation» - опорная точка для процесса консолидации отрасли»
В квартире жительницы Отрадного нашли 38 свертков с «солью»
В Самаре на Подшипниковой водитель «Яндекс.Такси» сбил пешехода на «зебре»
Налоговая в Самаре напоминает жителям, что создание юрлица через подставных лиц – уголовная статья
В Самарской области приступили к сборке 17-этажной башни для космодрома Восточный
В Тольятти двое парней обворовали мостовой кран и попали под суд
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов ПФО по объему введенного жилья
В Самарской области до конца недели будет идти мокрый снег
В Самарской области полицейские поймали незаконных ловцов раков