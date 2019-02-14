В Самаре из-за порыва теплотрассы на Полевой остались без горячей воды 15 домов, 2 детсада и 1 больница
Сотрудники Предприятия тепловых сетей приступили к ремонтным работам на месте повреждения теплосети. Порыв был выявлен днем в четверг, 14 февраля, на трубе диаметром 400 мм на пересечении улицы Полевой и проспекта Ленина.
- На данный момент место повреждения ограждено, специлаисты ведут земляные работы. На резревную схему подачи тепла переведены 15 жилых домов, 2 детских сада и 1 больница, - сообщили в ПТС.
Сейчас на месте аварии работают 30 сотрудников ПТС и 8 единиц техники. Ситуацию контролирует министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Жителей призывают не ходить вблизи теплотрассы и мест парения во избежание получения травм.
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ИСТОЧНИК KP.RU