На турнир по FIFA 2019 на «Самара Арене» заявились уже 400 участников
Продолжается прием заявок на киберспортивный турнир по FIFA 2019 на призы «Крыльев Советов», который пройдет на «Самара Арене» 16 февраля. Сейчас заявки подали около 400 участников. Главный приз турнира – контракт с «Крыльями Советов» и возможность представлять клуб на официальных соревнованиях.
Заявки принимают до конца сегодняшнего дня, 14 февраля. На электронный адрес v.zimnukov@ks-samara.com нужно прислать ФИО, дату рождения и контактный телефон. На «Самара Арену» с собой надо взять паспорт и джойстик.
«Комсомольская правда – Самара» - генеральный информационный партнер турнира по FIFA 2019 на XBox и PS на «Самара Арене».
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ИСТОЧНИК KP.RU