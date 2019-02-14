2019-02-14T14:58:01+03:00
Спорт

На турнир по FIFA 2019 на «Самара Арене» заявились уже 400 участников

Соревнования пройдут 16 февраля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На «Самара Арену» с собой надо взять паспорт и джойстик.На «Самара Арену» с собой надо взять паспорт и джойстик.Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Продолжается прием заявок на киберспортивный турнир по FIFA 2019 на призы «Крыльев Советов», который пройдет на «Самара Арене» 16 февраля. Сейчас заявки подали около 400 участников. Главный приз турнира – контракт с «Крыльями Советов» и возможность представлять клуб на официальных соревнованиях.

Заявки принимают до конца сегодняшнего дня, 14 февраля. На электронный адрес v.zimnukov@ks-samara.com нужно прислать ФИО, дату рождения и контактный телефон. На «Самара Арену» с собой надо взять паспорт и джойстик.

«Комсомольская правда – Самара» - генеральный информационный партнер турнира по FIFA 2019 на XBox и PS на «Самара Арене».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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