В Самаре из-за коммунальной неприятности на Полевой автобусы пустили в объезд
В Самаре из-за прорыва теплотрассы на пересечении улицы Полевой и проспекта Ленина, которая произошла днем в четверг, 14 февраля, изменили схему движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
В объезд пустили три автобусных маршрута:
- автобус № 2 пока будет ездить в обоих направлениях по улицам Ново-Садовой и Осипенко;
- автобус № 24 будет курсировать по улицам Арцыбушевской и Вилоновской в обоих направлениях;
- автобус № 41 временно будет следовать по улицам Арцыбушевской и Ульяновской в обоих направлениях.
Что касается трамваев, то их движение в настоящее время полностью восстановили.
Отметим, что из-за порыва на теплотрассе также ограничили движение транспорта на участке улицы Первомайской от улицы Мичурина до проспекта Ленина. Госавтоинспекция советует автомобилистам искать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU