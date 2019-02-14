В Самаре из-за коммунальной неприятности на Полевой автобусы пустили в объезд

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-14T17:47:11+03:00

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В Самаре из-за прорыва теплотрассы на пересечении улицы Полевой и проспекта Ленина, которая произошла днем в четверг, 14 февраля, изменили схему движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

В объезд пустили три автобусных маршрута:

- автобус № 2 пока будет ездить в обоих направлениях по улицам Ново-Садовой и Осипенко;

- автобус № 24 будет курсировать по улицам Арцыбушевской и Вилоновской в обоих направлениях;

- автобус № 41 временно будет следовать по улицам Арцыбушевской и Ульяновской в обоих направлениях.

Что касается трамваев, то их движение в настоящее время полностью восстановили.

Отметим, что из-за порыва на теплотрассе также ограничили движение транспорта на участке улицы Первомайской от улицы Мичурина до проспекта Ленина. Госавтоинспекция советует автомобилистам искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU