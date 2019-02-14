Ремонт теплотрассы на Первомайской в Самаре завершат до конца сегодняшнего дня

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-14T17:16:17+03:00

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Коммунальную аварию, которая произошла днем в четверг, 14 февраля, в Октябрьском районе Самары, планируется устранить до конца дня. По уточненным данным ПТС, причиной того, что проспект Ленина, улицы Первомайскую и Полевую затопило кипятком и заволокло паром, стало повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм, который не меняли уже 30 лет. Утечка произошла в районе дома 34 на улице Первомайской.

- Эта теплотрасса обеспечивает подачу тепла в больницу им. Пирогова и в 7 жилых домов по адресам: Клиническая, 14, Мичурина, 50, Первомайская, 3б и 34, Ленина, 2а и 2б, а также Больничная, 39. Сейчас все эти объекты перевели на резервную схему подачи тепла. Там поддерживается комфортная температура, - рассказали в городской администрации.

По данным теплоэнергетиков, восстановительные работы могут занять около 8 часов. До конца дня они будут полностью завершены. Что касается последствий коммунальной аварии, то службы благоустройства должны устранить их в течение 3-4 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU