Самарские гандболистки завоевали золотые медали на первенстве России

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-14T18:16:20+03:00

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В Австрахани прошло первенство России по гандболу среди девушек до 17 лет. В турнире принимали участие команды со всей страны, в том числе и из Самарской области. Представительницы 63 региона стали самыми сильнейшими на этих соревнованиях.

- Мы не просто дали бой своим соперницам, а сражались по принципу «один за всех и все за одного» и доказали, что сильнее нас никого нет, - поделился тренер сборной Самарской области Роман Ляшенко.

На групповом этапе самарские спортсменки одержали победы над соперницами из Москвы (35:21), Звенигорода (28:17) и Астраханской области (27:21), а вот гадболисткам из Краснодарского края уступили (21:23). Несмотря на это поражение, сборная Самарской области вышла в полуфинал и обыграла команду Волгограда (24:19). В финале наши девушки вновь встречались с представителньицами Краснодара и смогли взять реванш. Они обыграли соперниц со счетом 21:13 и завоевали титул победительниц первенства России.

ИСТОЧНИК KP.RU