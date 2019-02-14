2019-02-14T19:14:04+03:00
Общество

В Самаре восстановили движение автобусов в районе Полевой после порыва теплотрассы

Работы по устранению технологического сбоя все еще продолжаются
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы № 2, 24 и 41 вернулись на прежние маршрутыАвтобусы № 2, 24 и 41 вернулись на прежние маршруты
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Автобусы № 2, 24 и 41, которые из-за порыва теплотрассы в Октябрьском районе Самары, пустили по временной схеме, вернулись на свои обычные маршруты.

- Движение автобусов в районе улицы Полевой полностью восстановлено. Что касается работ по устранению технологического сбоя на трубопроводе, то они продолжаются, - сообщили в администрации Самары.

Напомним, что порыв на теплотрассе диаметром 373 мм произошел днем в четверг, 14 февраля, в районе дома № 34 на улице Первомайской. Из-за случившегося кипяток устремился на проезжую часть. Горячей водой затопило улицы Первомайскую и Полевую. а также проспект Ленина. Кроме того, несколько домов и больницу перевели на резервную схему подачи тепла. Сотрудники ПТС планируют завершить все ремонтные работы до конца сегодняшнего дня.

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Все эти объекты перевели на резервную схему подачи тепла (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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