В Самаре восстановили движение автобусов в районе Полевой после порыва теплотрассы

СЕГОДНЯ 19:14 2019-02-14T19:14:04+03:00

Работы по устранению технологического сбоя все еще продолжаются

Изменить размер текста: A A

Автобусы № 2, 24 и 41, которые из-за порыва теплотрассы в Октябрьском районе Самары, пустили по временной схеме, вернулись на свои обычные маршруты.

- Движение автобусов в районе улицы Полевой полностью восстановлено. Что касается работ по устранению технологического сбоя на трубопроводе, то они продолжаются, - сообщили в администрации Самары.

Напомним, что порыв на теплотрассе диаметром 373 мм произошел днем в четверг, 14 февраля, в районе дома № 34 на улице Первомайской. Из-за случившегося кипяток устремился на проезжую часть. Горячей водой затопило улицы Первомайскую и Полевую. а также проспект Ленина. Кроме того, несколько домов и больницу перевели на резервную схему подачи тепла. Сотрудники ПТС планируют завершить все ремонтные работы до конца сегодняшнего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повсюду пар и кипяток: в Самаре на проспекте Ленина опять прорвало теплотрассу

На место аварии уже выехали сотрудники ПТС (подробности)

В Самаре из-за порыва теплотрассы на Полевой остались без горячей воды 15 домов, 2 детсада и 1 больница

Все эти объекты перевели на резервную схему подачи тепла (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU