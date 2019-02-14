В Самарской области руководителей двух предприятий уличили в налоговой «забывчивости»

СЕГОДНЯ 20:02 2019-02-14T20:02:12+03:00

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В Самарской области руководители двух ООО стали фигурантами уголовных дел. Каждого из них подозревают в уклонении от уплаты налогов. Глава первого предприятия, которое находится в Тольятти, в течение трех лет «забывала» платить налоги на добавленную стоимость и прибыль и итоге накопила долг в 7 млн рублей. А генеральный директор компании, которая находится в Самаре, не платил налоги примерно в течение двух лет и теперь должен государству 5 млн рублей.

- Руководители обеих организаций уклонялись от уплаты налогов, предоставляя налоговые декларации с ложными сведениями, - отметили в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU