2019-02-14T20:02:12+03:00
Происшествия

В Самарской области руководителей двух предприятий уличили в налоговой «забывчивости»

Особой хитростью отличились директора фирм в Тольятти и Самаре
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Руководители обеих организаций предоставляли в налоговую ложные сведения о своей работеРуководители обеих организаций предоставляли в налоговую ложные сведения о своей работеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области руководители двух ООО стали фигурантами уголовных дел. Каждого из них подозревают в уклонении от уплаты налогов. Глава первого предприятия, которое находится в Тольятти, в течение трех лет «забывала» платить налоги на добавленную стоимость и прибыль и итоге накопила долг в 7 млн рублей. А генеральный директор компании, которая находится в Самаре, не платил налоги примерно в течение двух лет и теперь должен государству 5 млн рублей.

- Руководители обеих организаций уклонялись от уплаты налогов, предоставляя налоговые декларации с ложными сведениями, - отметили в СУ СК по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области ищут пропавшего мужчину в казачьей форме и папахе
Доставали спасатели: под Самарой автоледи зажало в машине после столкновения с грузовиком
Баскетболисты «Самары» с двузначным перевесом обыграли московский ЦСКА-2
В Самаре залатали поврежденный участок теплотрассы на улице Первомайской
Под Сызранью фура вылетела с дороги в кювет и снесла опору
В Самаре восстановили движение автобусов в районе Полевой после порыва теплотрассы
Прокуратура нашла у ТТУ полузатопленный теплоход и потребовала достать его из Волги
Самарские гандболистки завоевали золотые медали на первенстве России
Ремонт теплотрассы на Первомайской в Самаре завершат до конца сегодняшнего дня
В Самаре Renault Logan зажало между трамваем и сугробом
В Самаре из-за коммунальной неприятности на Полевой автобусы пустили в объезд
Расследованием дела полковника Веры Рабинович, попавшейся на взятке в Самаре, занимаются в Нижнем Новгороде
В Самаре на улицах Комсомольской и Куйбышева протянут новую троллейбусную линию
Для строительства моста через Волгу под Тольятти изымут землю и недвижимость
На турнир по FIFA 2019 на «Самара Арене» заявились уже 400 участников
В Самаре из-за порыва теплотрассы на Полевой остались без горячей воды 15 домов, 2 детсада и 1 больница
В Самаре пьяный пешеход разбил своим телом лобовое стекло «Приоры»
Топ-5 мест Самары для романтичных селфи и красивых видео
Все для борьбы с гололедом: на дороги Самары высыпят до 250 тонн реагентов
На прилавке в самарском супермаркете нашли просроченный сыр