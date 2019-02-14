2019-02-14T20:25:47+03:00
Общество

В Самаре залатали поврежденный участок теплотрассы на улице Первомайской

Систему начали заполнять теплоносителем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Сотрудники Предприятия тепловых сетей завершили восстановительные работы на месте повреждения теплотрассы на улице Первомайской в Октябрьском районе Самары. Они подлатали трубу, которую, как рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко, не меняли уже 30 лет.

- В 20:05 на месте повреждения теплотрассы были завершены сварочные работы. Сейчас специалисты заполняют систему теплоносителем, - сообщили в администрации Самары.

Напомним, утечка на трубопроводе произошла днем в четверг, 14 февраля. Из-за этого кипятком залило проезжие части на улице Первомайской, Полевой и на проспекте Ленина. Автомобилисты боялись проезжать по горячей реке, а вот некоторые бесстрашные пешеходы проверяли температуру воды собственными ногами. По предварительным данным, никто не пострадал. На время ремонтных работ несколько жилых домов и одну больницу переводили на резервную схему подачи тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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