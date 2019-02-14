2019-02-14T21:03:10+03:00
Спорт

Баскетболисты «Самары» с двузначным перевесом обыграли московский ЦСКА-2

Самарцы вели в счете на протяжении всей игры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В четверг, 14 февраля, в МТЛ Арена в Самаре прошел очередной матч Суперлиги по баскетболу. БК «Самара» на своей площадке принимал московский ЦСКА-2. Самарская команда уверенно обыграла противника с двузначным перевесом - 87:61.

В стартовом периоде обе команды шли почти вровень, но в итоге самарцам все же удалось обойти гостей - 21:17. Во второй десятиминутке баскетболисты «Самары» продолжили удерживать пусть и не большое, но все же преимущество. А вот уже к большому перерыву они добились перевеса в 11 очков - 43:32.

В третьем периоде самарская команда постепенно начала увеличивать отрыв. За 1:45 до конца периода разница в счете составляла уже 20 очков. В заключительной десятиминутке столичная команда стала понемногу нагонять самарцев, но это все равно не помогло ей переломить ход игры. Четвертый период, как и весь матч, завершился в пользу хозяев площадки.

Как сообщает пресс-служба БК «Самара», следующий матч команда проведет 25 февраля в Москве. Там она сыграет с МБА. Еще одна игра запланирована на 28 февраля. Она пройдет в Ижевске. Противником самарцев станет команда «Купол-Родники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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