Доставали спасатели: под Самарой автоледи зажало в машине после столкновения с грузовиком
В четверг, 14 февраля, около шести часов вечера на трассе Самара - Оренбург в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там в районе поворота на поселок Рощинский столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль BYD.
- Женщину, которая находилась за рулем легкового автомобиля, после удара зажало в салоне. Чтобы извлечь ее из покореженной машины, пришлось использовать гидроинструмент, - рассказали в ПСС Самарской области.
Спасатели срезали водительскую дверь и достали пострадавшую из машины. Как отмечают в оперативной службе, женщина получила травмы средней тяжести. Ее на машине скорой помощи увезли в больницу для дальнейшей госпитализации. Спасатели завершили все работы на месте аварии примерно в 19:20.
ИСТОЧНИК KP.RU