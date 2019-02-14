Доставали спасатели: под Самарой автоледи зажало в машине после столкновения с грузовиком

СЕГОДНЯ 21:31 2019-02-14T21:31:25+03:00

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В четверг, 14 февраля, около шести часов вечера на трассе Самара - Оренбург в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там в районе поворота на поселок Рощинский столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль BYD.

- Женщину, которая находилась за рулем легкового автомобиля, после удара зажало в салоне. Чтобы извлечь ее из покореженной машины, пришлось использовать гидроинструмент, - рассказали в ПСС Самарской области.

Спасатели срезали водительскую дверь и достали пострадавшую из машины. Как отмечают в оперативной службе, женщина получила травмы средней тяжести. Ее на машине скорой помощи увезли в больницу для дальнейшей госпитализации. Спасатели завершили все работы на месте аварии примерно в 19:20.

ИСТОЧНИК KP.RU