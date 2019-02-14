В Самарской области ищут пропавшего мужчину в казачьей форме и папахе
В Самарской области родные и волонтеры разыскивают 39-летнего Юрия Архипова. О мужчине уже около месяца нет никаких вестей.
- 20 января этого года Юрий Архипов ушел из дома, расположенного на хуторе Вольница Сергиевского района, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, - сообщают волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в бежевую папаху и казачью форму.
В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Наталья, телефон: 89277344687. Также можно сообщить какую-либо информацию о пропавшем по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU