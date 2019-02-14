2019-02-14T21:57:54+03:00
Общество

В Самарской области ищут пропавшего мужчину в казачьей форме и папахе

Юрий Архипов не выходит на связь с близкими уже около одного месяца
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области родные и волонтеры разыскивают 39-летнего Юрия Архипова. О мужчине уже около месяца нет никаких вестей.

- 20 января этого года Юрий Архипов ушел из дома, расположенного на хуторе Вольница Сергиевского района, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, - сообщают волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в бежевую папаху и казачью форму.

В настоящее время ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Наталья, телефон: 89277344687. Также можно сообщить какую-либо информацию о пропавшем по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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