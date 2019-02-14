2019-02-14T22:43:27+03:00
Общество

Первый полив в 2019 году: поле стадиона "Самара Арена" готовят к новым матчам

Первая после зимних каникул игра на самарском стадионе пройдет уже 9 марта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Анна СитникФото: Анна СитникФото: Twitter.com
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Стадион "Самара Арена" начали готовить к весенним матчам российской футбольной Премьер-лиги. Согласно расписанию, первая игра в этом году там пройдет уже 9 марта. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" примет "Енисей" из Красноярска.

- В четверг, 14 февраля, рабочие провели первый в 2019 году полив футбольного поля на стадионе "Самара Арена", - сообщила в своем Твиттере главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник.

Помимо того, сейчас рабочие занимаются проверкой всех систем и оборудования, а также расчисткой территории спортобъекта от снега. Судя по видео со стадиона, ни на поле, ни на зрительских трибунах снежных завалов нет - везде порядок и чистота.

"Крылья Советов" показали, как выглядит "Самара Арена" в преддверии весенних матчей РПЛ. #СамараАрена готовится к весенним матчам @rfpl

ИСТОЧНИК KP.RU

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