Жить-то стали лучше! В Самаре чиновники снизили прожиточный минимум, так как продукты по их мнению подешевели

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-15T07:01:16+03:00

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Чиновники министерства труда в Самаре объяснили, отчего в конце 2018 года прожиточный минимум в Самарской области уменьшился на 347 рублей. Оказывается, такое решение было принято потому, что в это же время в магазинах города упали цены на продукты.

- Величина прожиточного минимума в Самарской области рассчитывается ежеквартально на основании данных о стоимости потребительской корзины в регионе. Расчет был произведен на основании цен на период с октября по декабрь, - говорится в пресс-релизе, который распространило ведомство.

Чиновники посчитали все скрупулезно. По их данным в целом потребительская корзина - то есть набор стандартных продуктов стал обходиться горожанам дешевле на 347 рублей. На 23 рубля снизилась сумма расходов по обязательным платежам (и это в тот момент, когда выросли цены на проезд, например!) Из документа следует, что дешевле стали стоить картошка, овощи и фрукты. И если оставить величину прожиточного минимума на прежнем уровне, произойдет непоправимое, лишний съеденный банан может нанести непоправимый вред хрупкому здоровью стариков, детей и многодетных родителей.

Горожане расчеты чиновников не одобрили. Главный вопрос, который возник практически у всех: в каких же магазинах закупались проверяющие? На это авторы пресс-релиза не ответили. Но обрадовали: заново величину прожиточного минимума посчитают в апреле 2019. Скорее всего он вырастет, ведь с января цены в магазинах падать точно не собираются.

Только цифры:

Картофель подешевел на 25,49%

Лук на 15,06%

Свекла на 44,32%,

Морковь на 38,17%

Яблоки на 20, 69%

ИСТОЧНИК KP.RU