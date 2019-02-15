2019-02-15T07:34:36+03:00
Общество

Их же убьёт этой глыбой: в Сызрани дети играют под нечищенным от снега козырьком у входа в гимназию

Фотографиями опасной крыши поделилась жительница города
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Не лучшее место для игрНе лучшее место для игр
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Появились фотографии, как дети в Сызрани играют рядом со входом в гимназию, под козырьком, с которого нависает глыба снега. Фотографию в сеть вложила жительница Сызрани. На ней заметно, что руководство школы оградило опасный участок красной лентой, но ребят это не остановило.

- Не жалуюсь, просто обращаю внимание. Эта ж глыба могла упасть и тогда бы произошло страшное. Родители, объясните детям, чтобы были аккуратнее, держались подальше от таких крыш и сосулек, боюсь представить, сколько это килограмм снега, - поделилась своим мнением автор фото.

В комментариях горожане обсуждают, достаточно ли ленты вокруг опасного места, чтобы не допустить трагедию. Кто-то советует заняться расчисткой самим родителям. Хочется верить, что после такой публикации фото этой крышей займутся дворники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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