2019-02-15T08:10:20+03:00
Общество

Жителя Самары заставили снести свою лодочную станцию

Мужчина самовольно занял берег Волги своей постройкой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Убрать лодочную стоянку удалось только после обращения в судУбрать лодочную стоянку удалось только после обращения в судФото: Архив "КП"
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В Самаре в районе дома № 34 на улице Берег реки Волги нашли незаконную лодочную станцию. Как выяснилось, разместил ее там местный житель, и никаких документов, разрешающих это у него не было.

- Мужчина использовал акваторию Саратовского водохранилища для организации лодочной стоянки и размещения понтонов, не имея права пользования водным объектом. Суд обязал его прекратить самовольное использование прибрежной зоны, - сообщили в пресс-службе Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Решение суда было полностью исполнено. Незаконную лодочную стоянку убрали и освободили акваторию Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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