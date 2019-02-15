Жителя Самары заставили снести свою лодочную станцию

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-15T08:10:20+03:00

Убрать лодочную стоянку удалось только после обращения в суд Фото: Архив "КП"

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В Самаре в районе дома № 34 на улице Берег реки Волги нашли незаконную лодочную станцию. Как выяснилось, разместил ее там местный житель, и никаких документов, разрешающих это у него не было.

- Мужчина использовал акваторию Саратовского водохранилища для организации лодочной стоянки и размещения понтонов, не имея права пользования водным объектом. Суд обязал его прекратить самовольное использование прибрежной зоны, - сообщили в пресс-службе Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Решение суда было полностью исполнено. Незаконную лодочную стоянку убрали и освободили акваторию Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU