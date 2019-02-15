В Самаре при пожаре в доме на Линейной погиб мужчина

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-15T08:56:49+03:00

На тушение огня у пожарных ушло около получаса

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Утром в пятницу, 15 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошел пожар. Там на улице Линейной загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:28. На место происшествия выезжали 32 пожарных и 7 единиц техники. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, локализовать возгорание пожарным удалось в 7:55, а полностью его потушить в 7:57. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. При проведении аварийно-спасательных работ в доме был найден труп мужчины. Сейчас его личность устанавливается. Разобраться во всех обстоятельствах пожара, а также выяснить точную причину гибели человека предстоит специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU