2019-02-15T08:56:49+03:00
Происшествия

В Самаре при пожаре в доме на Линейной погиб мужчина

Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На тушение огня у пожарных ушло около получасаНа тушение огня у пожарных ушло около получаса
Изменить размер текста:

Утром в пятницу, 15 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошел пожар. Там на улице Линейной загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:28. На место происшествия выезжали 32 пожарных и 7 единиц техники. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, локализовать возгорание пожарным удалось в 7:55, а полностью его потушить в 7:57. К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. При проведении аварийно-спасательных работ в доме был найден труп мужчины. Сейчас его личность устанавливается. Разобраться во всех обстоятельствах пожара, а также выяснить точную причину гибели человека предстоит специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре будут судить разбойника, который за три часа ограбил трех женщин
Бывший защитник «Крыльев Советов» Бато перешел в клуб в Норвегии
"Я пистолет не доставал 13 лет": экс-глава Октябрьского района рассказал, зачем стрелял по собакам в центре Самары
Налоговая в Самаре: до 28 февраля горожане должны сообщить о своих зарубежных активах и счетах
В Самаре нашли подрядчика, который продолжит реконструкцию здания Шестого кассационного суда
Экс-полузащитник «Крыльев Советов» принес победу БАТЭ над «Арсеналом» в Лиге Европы
Самарские пляжные «Крылья Советов» возглавит Эмиль Джабаров
Многодетный отец из Самарской области добился открытия нового диализного центра в Отрадном
Жителя Самары заставили снести свою лодочную станцию
Их же убьёт этой глыбой: в Сызрани дети играют под нечищенным от снега козырьком у входа в гимназию
Жить-то стали лучше! В Самаре чиновники снизили прожиточный минимум, так как продукты по их мнению подешевели
Первый полив в 2019 году: поле стадиона "Самара Арена" готовят к новым матчам
В Самарской области ищут пропавшего мужчину в казачьей форме и папахе