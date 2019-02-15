2019-02-15T09:18:40+03:00
Спорт

Самарские пляжные «Крылья Советов» возглавит Эмиль Джабаров

Новый главный тренер будет работать с командой в предстоящем сезоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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У самарского пляжного футбольного клуба «Крылья Советов» появился новый главный тренер. Наставником команды стал Эмиль Джабаров, который ранее работал в подмосковном «Новаторе». Он будет возглавлять самарскую команду в предстоящем сезоне. Об этом сообщил президент «Крыльев Советов» Евгений Храмов.

- Эмиль Джабаров известен тем, что в 2014 году вместе с «Ротором-Волгоградом» выигрывал чемпионат и кубок России, а в 2016 году завоевал «серебро» Суперлиги с питерской командой «Золотой», - отметили в министерстве спорта Самарской области.

По предварительным данным, вместе с Эмилем Джабаровым в пляжные «Крылья Советов» перейдут и пять игроков подмосковного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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