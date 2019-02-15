Самарские пляжные «Крылья Советов» возглавит Эмиль Джабаров
У самарского пляжного футбольного клуба «Крылья Советов» появился новый главный тренер. Наставником команды стал Эмиль Джабаров, который ранее работал в подмосковном «Новаторе». Он будет возглавлять самарскую команду в предстоящем сезоне. Об этом сообщил президент «Крыльев Советов» Евгений Храмов.
- Эмиль Джабаров известен тем, что в 2014 году вместе с «Ротором-Волгоградом» выигрывал чемпионат и кубок России, а в 2016 году завоевал «серебро» Суперлиги с питерской командой «Золотой», - отметили в министерстве спорта Самарской области.
По предварительным данным, вместе с Эмилем Джабаровым в пляжные «Крылья Советов» перейдут и пять игроков подмосковного клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU