2019-02-15T09:31:25+03:00
Спорт

Экс-полузащитник «Крыльев Советов» принес победу БАТЭ над «Арсеналом» в Лиге Европы

Станислав Драгун забил единственный гол в матче
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Станислав Драгун. Фото: ФК БАТЭСтанислав Драгун. Фото: ФК БАТЭ
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Станислав Драгун принес победу БАТЭ над лондонским «Арсеналом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Он отличился на 45-ой минуте после подачи со штрафного Стасевича.

- Это только первый матч. И он ни о чем не говорит. Шансы по-прежнему невысоки, но приятно, что мы подарили праздник болельщикам и не упали в грязь лицом. Может быть, кого-то сделали счастливым, - приводит слова автора победного гола tribuna.com.

Кроме Станислава Драгуна на поле вчера появился еще один экс-игрок «Крыльев Советов» 37-летний белорус Александр Глеб.

Напомним, Драгун выступал за «КС» в 2013-2015 годах, сыграл 57 матчей и забил 6 мячей. Глеб выступал за «Крылья» в 2017 году. Он появлялся на поле 7 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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