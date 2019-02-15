В Самаре нашли подрядчика, который продолжит реконструкцию здания Шестого кассационного суда

СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-15T09:38:50+03:00

Уже в этом году недострой на Крымской площади преобразиться в лучшую сторону

Компания должна будет завершить все работы до конца 2019 года

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В Самаре выбрали подрядчика для второго этапа строительно-монтажный работ по зданию Шестого кассационного суда в районе Крымской площади. На участие в аукционе была подана единственная заявка — от компании «Волгатрансстрой-9». Она же и стала и стала победителем торгов.

- Подрядчику предстоит провести проектирование и реконструкцию офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь в границах улиц Дерябинской и Самойловской, строительство которого началось еще в 2010 году. Заказчиком работ выступает ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предполагается, что площадь здания останется прежней. Расширится только территория под размещение бокса для конвоируемых и под техническую зону. Проектом предусмотрены пожарные проезды, парковки и благоустройство прилегающей к зданию территории. Все работы планируется завершить до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU