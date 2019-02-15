Налоговая в Самаре: до 28 февраля горожане должны сообщить о своих зарубежных активах и счетах

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-15T09:40:58+03:00

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru Фото: Архив "КП"

Сделать это нужно в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России

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ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует налогоплательщиков о том, что с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ физические лица могут сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России. Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU