Бывший защитник «Крыльев Советов» Бато перешел в клуб в Норвегии
Футболист сборной Тринидада и Тобаго будет выступать за «Сарпсборг 08»
за «Крылья Советов» защитник играл с 2015 до 2018 года, однако последний сезон провел в аренде в «Кайрате»Фото: Instagram.com
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Экс-защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато определился с будущим клубом. Футболист сборной Тринидада и Тобаго будет выступать за норвежский «Сарпсборг 08». Контракт подписан до конца этого сезона. Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграме.
- Я благодарен за теплый примем и горд быть частью семьи Сарпсборга. Спасибо за вашу поддержку, - написал защитник.
Шелдон Бато перешел в норвежский клуб
В Норвегии Бато будет выступать под 44 номером.
Напомним, за «Крылья Советов» защитник играл с 2015 до 2018 года, однако последний сезон провел в аренде в «Кайрате». В Самару Бато переехал из бельгийского «Мехелена».
ИСТОЧНИК KP.RU