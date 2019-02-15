Бывший защитник «Крыльев Советов» Бато перешел в клуб в Норвегии

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-15T09:56:47+03:00

за «Крылья Советов» защитник играл с 2015 до 2018 года, однако последний сезон провел в аренде в «Кайрате» Фото: Instagram.com

Футболист сборной Тринидада и Тобаго будет выступать за «Сарпсборг 08»

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Экс-защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато определился с будущим клубом. Футболист сборной Тринидада и Тобаго будет выступать за норвежский «Сарпсборг 08». Контракт подписан до конца этого сезона. Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграме.

- Я благодарен за теплый примем и горд быть частью семьи Сарпсборга. Спасибо за вашу поддержку, - написал защитник.

tt_dynamite04 Шелдон Бато перешел в норвежский клуб

В Норвегии Бато будет выступать под 44 номером.

Напомним, за «Крылья Советов» защитник играл с 2015 до 2018 года, однако последний сезон провел в аренде в «Кайрате». В Самару Бато переехал из бельгийского «Мехелена».

ИСТОЧНИК KP.RU