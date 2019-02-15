2019-02-15T09:56:47+03:00
Спорт

Бывший защитник «Крыльев Советов» Бато перешел в клуб в Норвегии

Футболист сборной Тринидада и Тобаго будет выступать за «Сарпсборг 08»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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за «Крылья Советов» защитник играл с 2015 до 2018 года, однако последний сезон провел в аренде в «Кайрате»за «Крылья Советов» защитник играл с 2015 до 2018 года, однако последний сезон провел в аренде в «Кайрате»Фото: Instagram.com
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Экс-защитник «Крыльев Советов» Шелдон Бато определился с будущим клубом. Футболист сборной Тринидада и Тобаго будет выступать за норвежский «Сарпсборг 08». Контракт подписан до конца этого сезона. Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграме.

- Я благодарен за теплый примем и горд быть частью семьи Сарпсборга. Спасибо за вашу поддержку, - написал защитник.

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Шелдон Бато перешел в норвежский клуб
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В Норвегии Бато будет выступать под 44 номером.

Напомним, за «Крылья Советов» защитник играл с 2015 до 2018 года, однако последний сезон провел в аренде в «Кайрате». В Самару Бато переехал из бельгийского «Мехелена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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