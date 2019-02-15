В Самаре будут судить разбойника, который за три часа ограбил трех женщин

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-15T09:58:00+03:00

После нападений мужчины все три жертвы оказались в больнице с травмами головы

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В Самаре на скамье подсудимых скоро окажется беработный 34-летний местный житель. Мужчину обвиняют в серии разбойных нападений. Напомним, в августе прошлого года преступник за три часа ограбил трех женщин на Московском шоссе.

- Все три нападения произошли в ночь с 22 на 23 августа 2018 года. Жертвами злоумышленника стали женщины 1966, 1969 и 1947 годов рождения. Всех их с травмами головы доставили в больницу. Больше всех пострадала пенсионерка. Добычей преступника стали сумки с документами и деньгами в размере от 350 до 5 тысяч рублей, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Разыскать и задержать разбойника полицейским удалось только в ноябре прошлого года. Он попался на мелком хищении в торговом центре Промышленного района. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что все отобранные у женщин деньги потратил на собственные нужды. В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU