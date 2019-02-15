2019-02-15T10:29:05+03:00
Общество

Чтобы не плодить сосульки: в Самаре предложили ограничить установку балконных навесов

На монтаж конструкций нужно будет получить специальное разрешение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Собственники квартир должны сами очищать балконы от наледи, но они этого зачастую не делаютСобственники квартир должны сами очищать балконы от наледи, но они этого зачастую не делаютФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Самаре депутаты городской думы придумали, как обезопасить жителей от сосулек, которые могут упасть с балконов. Они решили, что если у балконов не будет козырьков, то и никакой проблемы тоже не будет.

- Предлагаю рассмотреть введение ограничений для коммерсантов, предлагающих возведение балконных навесов там, где они не были предусмотрены при строительстве дома. Нужно, чтобы жильцы сначала получали разрешение на их монтаж. А за его наличием могли бы следить органы жилищной инспекции, - заявил председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Сергей Тюлевин.

По мнению депутата, подобные ограничения намного упростят очистку снега и наледи, ведь зачастую жители домов не спешат заниматься этим вопросом, а они, как собственники, обязаны это делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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