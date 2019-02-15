2019-02-15T10:39:19+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» обыграли «Астраханочку» 39:29

Лучшим игроком матча в составе тольяттинок признали Дарью Дмитриеву
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ГК "Лада"Фото: ГК "Лада"
Изменить размер текста:

«Лада» обыграла «Астраханочку» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин. Игра проходила в Тольятти и завершилась со счетом 39:29. Лучшим игроком встречи в составе «Лады» стала Дарья Дмитриева, сообщает пресс-служба клуба.

После 17 матчей тольяттинки занимают второе место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе «Лады» 32 очка. На первом месте идет действующий чемпион страны «Ростов-Дон». В активе южанок 34 очка.

Следующий матч «Лада» проведет на выезде против клуба «Ставрополье» 18 февраля. Матч «Ростов-Дон» - «Лада» пройдет 20 февраля в Ростове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прямиком из Казахстана: самарца поймали при получении посылки с марихуаной
В Самаре на Елизарова мужчина и женщина отравились насмерть угарным газом
Из дома эвакуировали 12 человек: подробности обрушения крыши на улице Водников в Самаре
В сборную России вызвали пять гандболисток «Лады» на сбор перед чемпионатом мира
В Самаре в автобусах № 3 и 13 начали устанавливать турникеты с валидаторами
В Тольятти за один вечер в двух ДТП пострадали двое детей
Самарец Василий Павлов стал первым российским футболистом с 2014 года, который перешел в украинский клуб
В Тольятти ищут беременную женщину, которая ушла из больницы в халате и тапочках
Не выдержала тяжести снега: в Самаре на Водников рухнула крыша жилого дома
Директор по развитию «Крыльев Советов» рассказал, на кого приезжал смотреть тренер сборной Станислав Черчесов