Гандболистки «Лады» обыграли «Астраханочку» 39:29

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-15T10:39:19+03:00

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«Лада» обыграла «Астраханочку» в матче чемпионата России по гандболу среди женщин. Игра проходила в Тольятти и завершилась со счетом 39:29. Лучшим игроком встречи в составе «Лады» стала Дарья Дмитриева, сообщает пресс-служба клуба.

После 17 матчей тольяттинки занимают второе место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе «Лады» 32 очка. На первом месте идет действующий чемпион страны «Ростов-Дон». В активе южанок 34 очка.

Следующий матч «Лада» проведет на выезде против клуба «Ставрополье» 18 февраля. Матч «Ростов-Дон» - «Лада» пройдет 20 февраля в Ростове.

ИСТОЧНИК KP.RU