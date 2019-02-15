В Сызрани рухнула крыша жилого дома дореволюционной постройки

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-15T10:51:02+03:00

К счастью, никто из жильцов не пострадал

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 15 февраля, на улице Фрунзе в Сызрани прозишло ЧП. Там рухнула крыша трехквартирного дома до 1917 года постройки.

- Жители не пострадали. В 2018 году было произведено обследование дома. Документы на признание его аварийным уже переданы в межведомственную комиссию, - рассказал руководитель комитета ЖКХ Сызрани Александр Шмалько.

Сейчас место происшествия оградили специальной лентой. Там работают сотрудники коммунальный служб. Что касется жильцов дома, то их в ближайшие несколько часов разместят в пункте временного пребывания. В дальнейшем их определят в маневренный фонд Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU