В Сызрани рухнула крыша жилого дома дореволюционной постройки
К счастью, никто из жильцов не пострадал
Фото: администрация Сызрани
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Утром в пятницу, 15 февраля, на улице Фрунзе в Сызрани прозишло ЧП. Там рухнула крыша трехквартирного дома до 1917 года постройки.
- Жители не пострадали. В 2018 году было произведено обследование дома. Документы на признание его аварийным уже переданы в межведомственную комиссию, - рассказал руководитель комитета ЖКХ Сызрани Александр Шмалько.
Сейчас место происшествия оградили специальной лентой. Там работают сотрудники коммунальный служб. Что касется жильцов дома, то их в ближайшие несколько часов разместят в пункте временного пребывания. В дальнейшем их определят в маневренный фонд Сызрани.
ИСТОЧНИК KP.RU