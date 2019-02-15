Самарцам помогут встретиться со своим "внутренним ребенком", раскрыть сексуальность и привести в порядок ресурсный гардероб

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-15T11:09:56+03:00

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Более 20 специалистов, работающих в различных направлениях, проведут мастер-классы, трансформационные игры, практические занятия и уникальные тренинги в Самаре. Все это на IV фестивале «Психологи людям». Он пройдет в субботу 16 февраля в коворкинг-центре «FUTUROOM» (улица Галактионовская, 118А).

Организаторы отмечают, что вокруг практической психологии много мифов и предрассудков. Одни из задач фестиваля - развеять небылицы и познакомить самарцев с ведущими специалистами в области психологии.

- Подобные мероприятия мы проводим не так часто, увидеть в одном месте сразу столько профессионалов дорогого стоит. Фестиваль - это отличная возможность посетить несколько хороших мастер-классов или игр у понравившихся ведущих по цене ниже даже половины стоимости мастер-класса в обычных условиях. А ещё на фестивале царит дружественная атмосфера, сам формат располагает к знакомствам и приятной беседе, - рассказала один из организаторов Алёна Воронина.

Фестиваль направлен на взрослых работающих людей, поэтому все тренинги организаторы постарались вместить в один выходной день.

- Нам важно познакомить людей именно с профессионалами своего дела, с людьми, которые обучались профессии психолога, а не просто голословно провозгласили себя психологами. Также нам важно, чтобы спикеры выбирали актуальные темы и доступный формат раскрытия, - добавила психолог Юлия Семёнова. - Билеты практически все проданы, мы оставили часть для тех, кто решит прийти в день мероприятия.

Пойдете?

Организовали фестиваль:

Алёна Воронина - семейный психолог, игропрактик, медиатор, руководитель Центра психологии, медиации и права "Лайф-ресурс".

Юлия Семёнова - психолог, сексолог, семейный терапевт, член гильдии психотерапии и тренинга Санкт-Петербурга.

Татьяна Лощина - практикующий психолог, сертифицированный специалист по экзистенциальному анализу, кризисной и позитивной психотерапии, арт-терапевт.

ИСТОЧНИК KP.RU