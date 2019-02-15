2019-02-15T10:58:24+03:00
Спорт

Директор по развитию «Крыльев Советов» рассказал, на кого приезжал смотреть тренер сборной Станислав Черчесов

По словам Александра Шикунова, наставник национальной команды наблюдал за игроками сборной Казахстана, которые играют в «Кайсаре»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Станислав Черчесов посмотрел матч «КС» - «Кайсар»Станислав Черчесов посмотрел матч «КС» - «Кайсар»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал, зачем к команде на сборы в Турцию прилетал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

- Со Станиславом Черчесовым сидели и смотрели второй тайм матча «Спартака» со словенцами, а потом уже нашу игру. Он больше всего следил за игроками национальной команды Казахстана у соперника, с которыми предстоит нашей сборной играть. За нашими игроками тоже смотрел, - цитирует Шикунова sportbox.ru.

Напомним, «Крылья Советов» 12 февраля сыграли два контрольных матча на сборах в турецком Белеке: со «Спартаком» из Юрмалы и казахстанским «Кайсаром». Первый матч подопечные Божовича выиграли 5:2, второй – 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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